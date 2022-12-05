По его словам, соответствующий документ Россия подпишет в контексте своего отказа от ядерного оружия.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что России после смерти президента Владимира Путина понадобится "новый Будапештский меморандум".

Об этом он написал в Twitter в день годовщины подписания Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на "заверения безопасности".

По словам Кислицы, Будапештский меморандум представляет собой идентичные политические соглашения для Украины, Беларуси и Казахстана в обмен на отказ от ядерного статуса.

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Посол подчеркнул, что договоренности после Путина должны предусматривать новый Будапештский меморандум, который Москва подпишет в контексте своего отказа от ядерного оружия.

"Еще неизвестно, когда после военного поражения РФ и кто сможет подписать этот документ от имени территории с административным центром в Москве", — подытожил дипломат.

Россия: угрозы ядерным оружием

Россия неоднократно угрожала миру применением ядерного оружия. В конце ноября по этому поводу высказался президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Путин вряд ли пойдет на ядерный удар.

СМИ писали, что в России обсуждалось применение ядерного оружия, но президент РФ в этих беседах не участвовал.

По мнению экс-командующего американской армии в Европе генерала Бена Ходжеса, после ядерного удара в войну вступят США.

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