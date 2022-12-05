Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что России после смерти президента Владимира Путина понадобится "новый Будапештский меморандум".
Об этом он написал в Twitter в день годовщины подписания Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на "заверения безопасности".
По словам Кислицы, Будапештский меморандум представляет собой идентичные политические соглашения для Украины, Беларуси и Казахстана в обмен на отказ от ядерного статуса.
Посол подчеркнул, что договоренности после Путина должны предусматривать новый Будапештский меморандум, который Москва подпишет в контексте своего отказа от ядерного оружия.
"Еще неизвестно, когда после военного поражения РФ и кто сможет подписать этот документ от имени территории с административным центром в Москве", — подытожил дипломат.
Россия: угрозы ядерным оружием
Россия неоднократно угрожала миру применением ядерного оружия. В конце ноября по этому поводу высказался президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Путин вряд ли пойдет на ядерный удар.
СМИ писали, что в России обсуждалось применение ядерного оружия, но президент РФ в этих беседах не участвовал.
По мнению экс-командующего американской армии в Европе генерала Бена Ходжеса, после ядерного удара в войну вступят США.