По словам Пескова, новоизбранный президент США "говорит о мире", а не о конфронтации.

В Москве видят "позитивные сигналы" в позиции избранного президента США Дональда Трампа относительно войны России против Украины. Об этом в интервью росСМИ заявил спикер правителя РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Трамп "говорит о мире", а не о конфронтации, при этом "он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, и это выгодно отличает его от действующей администрации".

"Сигналы - положительные. Трамп во время своей предвыборной кампании говорил о том, как он воспринимает все через соглашения, что он может заключить сделку, которая может привести к миру", - сказал спикер.

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При этом, по его словам, трудно предсказать, в какой степени Трамп будет придерживаться заявлений, сделанных во время предвыборной кампании.

Победа Трампа и война в Украине - последние новости

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о помощи Украине после инаугурации Трампа. По его словам, новый глава Белого дома не пойдет на уступки Москвы.

Как сказал Подоляк, Трамп захочет показать силу США остальному миру, включая Россию и ее союзников.

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