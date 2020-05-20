Зеленский о "пленках Ермака": я знаю, кто хотел меня шантажировать этими записями

Президент отметил, что таким образом добивались увольнения Андрея Ермака с должности руководителя его Офиса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что обнародованными пленками с братом руководителя президентского Офиса Андрея Ермака Дениса его пытались шантажировать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Киеве, посвященной первой годовщине его президентства.

Читайте также"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе (видео)«Что касается господина Ермака - для меня это пустое дело. Я знаю, кто осуществлял эти записи, я знаю для чего. Я знаю, кто хотел шантажировал этими записями, хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака. Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие, хотя я знаю ответ. Как бы там следствие ни закончилось, у меня есть полный ответ», - сказал Зеленский.

Также президент объяснил, почему считает обнародованные пленки пустыми. «Пустые записи Ермака. Идет следствие, и все стороны расследуются, пусть отвечают. Во-первых - это брат Ермака. Никто там никаких денег не брал и не взял, и нет ничего на видео. Во-вторых - ни одного человека, ни одной фамилии нет на должностях, хотя это обсуждалось летом и осенью, хотя после этого много раз на должности их можно было поставить, поэтому для меня это пусто. Не пусто - для чего это сделали, мы понимаем, кто имеет такую технику. Государство имеет такую технику. Все это не пусто», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 29 марта народный депутат Гео Лерос в Facebook обнародовал несколько видео, где, как он утверждает, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - якобы ведет переговоры о назначениях на государственные должности.

29 марта Ермак заявил, что обратится в СБУ и Госбюро расследований относительно распространенного Леросом видео.

30 марта заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий по обращению Лероса зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении на должности в органы госвласти - по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

В обращении депутат утверждает, что в 2019 году группа лиц обещала повлиять на принятие решений о назначении конкретных лиц на должности председателя Тернопольской ОГА и директора Ильичевского порта и просит проверить причастность руководства Офиса президента к совершению указанного преступления.

30 марта Лерос заявил, что ГБР открыло в отношении него уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса.