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Глава ОП Ермак подает заявления в СБУ и ГБР из-за обнародования видео со своим братом

18:35, 29 марта 2020
Политика
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Андрей Ермак / Фото: УНИАН

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сегодня подаст заявление в СБУ и ГБР относительно распространенного видео с его братом Денисом Ермаком.

"Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Geo Leros", - написал Ермак в своем Facebook.

Сегодня нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы ОПУ Денис Ермак якобы проводит переговоры относительно кадровых назначений в органах власти с неизвестными лицами.

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