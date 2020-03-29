Глава ОП Ермак подает заявления в СБУ и ГБР из-за обнародования видео со своим братом
18:35, 29 марта 2020Политика
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Он требует, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления записей.
Андрей Ермак / Фото: УНИАН
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сегодня подаст заявление в СБУ и ГБР относительно распространенного видео с его братом Денисом Ермаком.
"Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Geo Leros", - написал Ермак в своем Facebook.
Сегодня нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы ОПУ Денис Ермак якобы проводит переговоры относительно кадровых назначений в органах власти с неизвестными лицами.
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