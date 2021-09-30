Инцидент произошел в поезде, который направлялся на выездное заседание фракции на Западной Украине.

Из-за массовой поездки народных депутатов от "Слуги народа" на выездное заседание фракции в Трускавце работникам "Укрзализныци" приходится пересаживать других пассажиров поездов.

Одной из них оказалась журналистка Анна Стешенко, о чем она сообщила в Facebook.

Инцидент произошел в поезде "Киев-Трускавец", билеты на который она и ее коллега купили заранее.

"Как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места. Дальше - больше. Прибегает начальник поезда и дрожащими руками показывает телеграмму ... Долго извинялся, хотя ведь он тут точно ни при чем. В итоге нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными", - пишет Стешенко.

Читайте такжеЦеремония награждения и dj-сет от Арахамии: СМИ узнали программу встречи "слуг" в ТрускавцеПо ее словам, нардепам достался вагон с заранее заправленной постелью.

"Один из видных нардепов "Слуги" (из Одессы. Фамилию называть не буду, но кому надо, тот сразу поймет) пошутил, осматривая вагон: "Ты ж представляешь! Скока они его мыли перед нами?" - пишет журналистка.

"Трускавец-2": что известно

О мероприятии "Большая фракция", которое будет проходить в Трускавце, стало известно 27 сентября.

Выездная встреча "слуг народа", на которую приглашают и журналистов, состоится 1-2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. На второй день ожидается участие президента Владимира Зеленского.

По мнению политологов на встрече будет решаться вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Автор: Станислав Кожемякин