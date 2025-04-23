Президент напомнил о заявлении бывшего госсекретаря США, где Вашингтон обещал не признавать претензии Кремля на оккупированные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно встреч в Лондоне, где представители нескольких стран говорили о приближении мира.

"Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны высказали свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга", – написал он в телеграмм-канале.

В то же время Зеленский подчеркнул, что важно, что каждая сторона "не просто присутствовала, но и работала содержательно".

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"Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои наработки. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к длительному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", – сказал он.

Примечательно, что к своему сообщению Зеленский добавил ссылку на заявление бывшего государственного секретаря США Майка Помпео под названием "Крымская декларация", где говорилось следующее:

"Соединенные Штаты подтверждают как свою политику отказ признавать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой".

Мирные переговоры в Лондоне: другие заявления

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам лондонской встречи заявил, что стороны провели глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Он добавил, что Украина благодарна партнерам за твердую поддержку и общее стремление как можно быстрее остановить войну.

Между тем в Белом доме говорят, что Трамп теряет терпение и разочарован переговорами. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что президент Зеленский "движется в неправильном направлении".

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