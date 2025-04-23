Украинский лидер встретится с президентом ЮАР, который в прошлом году представлял "мирный план" в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 апреля впервые посетит с официальным визитом ЮАР. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Уточняется, что украинский лидер встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой с целью укрепления связей между двумя странами. Также предполагается, что на встрече будут обсуждаться усилия по завершению войны России против Украины.

"Я абсолютно уверен, что этот вопрос будет включен в повестку дня. Я думаю, что правительство ЮАР не хочет завышать ожидания и точно не хочет обрисовывать свои истинные намерения", - сказал научный сотрудник Центра дипломатии и лидерства Йоханнесбургского университета Оскар ван Хеерден журналистам.

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В издании напомнили, что Рамафоса в июне 2023 года возглавил африканскую миротворческую миссию в Украине. Он встречался с Зеленским и другими высокопоставленными лицами. Также он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Определенный интерес есть, и я уверен, что в какой-то момент рабочего визита Рамафоса и Зеленский найдут время поразмышлять об этом", - добавил Хеерден.

Примечательно, что украинская делегация вл главе с вице-премьер-министром Юлией Свириденко уже прибыла в ЮАР.

"Украина угубляет экономическое сотрудничество с Южно-Африканской Республикой. Впервые украинская делегация с участием министров и представителей бизнеса приехала с официальным визитом в ЮАР, чтобы строить бизнес-партнерства. Наши торговые отношения с этим регионом обладают огромным потенциалом для развития", - рассказала Свириденко в Facebook.

Визит лидеров Африки в Киев

Как писал УНИАН, в 2023 году президент ЮАР вместе с другими лидерами африканских стран посетил Киев с официальным визитом. В Украину приезжали президенты Замбии, Сенегала и Египта. Они предложили вместе с Конго и Угандой "мирный план" по завершению войны.

Рамафоса тогда представил десять пунктов плана, а на следующий день он отправился в Россию.

В марте 2024 года издание Bloomberg сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский поедет в ЮАР. Представитель администрации президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что визит украинского лидера является продолжением диалога президента Рамафосы относительно мирного процесса, который "может проложить путь к миру между Россией и Украиной".

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