Стороны договорились о дальнейших регулярных консультациях.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о результатах встречи с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц коалиции желающих, которая состоялась сегодня в Лондоне. Об этом говорится в его Telegram.

"Это уже вторая такая встреча - предыдущая прошла в Париже. И сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа", - заявил он.

По словам Ермака, Украина благодарна партнерам за твердую поддержку и общее стремление как можно быстрее остановить войну.

Видео дня

"Россия и в дальнейшем отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами. Но международное единство и четкая позиция наших партнеров не оставляют ей шансов. Договорились о дальнейших регулярных консультациях - для достижения главной цели: справедливого мира для Украины", - сообщил руководитель ОП.

Встреча в Лондоне - детали

Как сообщал УНИАН, от Украины участие во встрече приняли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента. Со стороны Великобритании - советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, со стороны Франции - дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, от Германии - советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плетнер.

Изначально планировалась встреча высокого уровня с участием министров иностранных Украины, Великобритании, Германии, Франции и государственного секретаря США. По данным американских медиа, на этой встрече планировалось, что США предложат признать незаконную аннексию Россией Крыма и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.

22 апреля во время брифинга президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не признает юридически российскую оккупацию Крыма. Он добавил, что как только начинаются разговоры о Крыме, о наших суверенных территориях, то заходим в формат, которого хочет Россия - затягивание войны, потому что быстро договориться обо всем не получится.

Впоследствии СМИ сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне, направленных на поиск путей завершения войны России против Украины, поскольку "Киев дал понять, что отклонит ключевой пункт предложения администрации Трампа о прекращении трехлетнего конфликта".

Вас также могут заинтересовать новости: