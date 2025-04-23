По словам Левитт, Трамп "разочарован".

Президент США Дональд Трамп разочарован темпами переговоров по прекращению войны в Украине. В то же время президент Украины Владимир Зеленский "движется в неправильном направлении" в вопросе переговоров.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, терпение Трампа "исчерпывается".

"Он хочет сделать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны хотели этого. И, к сожалению, президент Зеленский, кажется, движется в неправильном направлении", – цитирует ее слова Reuters.

Видео дня

Левитт также подчеркнула, что Трамп не просил Украину признавать Крым частью РФ.

"Как справедливо отметил президент Трамп, именно президент Обама в 2014 году позволил России захватить Крым. Президент не просит Украину признать Крым. Никто этого от них не просил. Он просит, чтобы стороны сели за стол переговоров, признавая, что эта война слишком долго была жестокой. Для заключения хорошего соглашения обе стороны должны уйти немного недовольными", – продолжила пресс-секретарь Белого дома.

Левитт также упрекнула президента Зеленского в том, что он "пытается вести эти мирные переговоры через прессу". По ее словам, это, является "неприемлемым для президента", а переговорный процесс должен происходить за закрытыми дверями.

"Команда президента по национальной безопасности, его советники вложили значительное время, энергию и усилия, чтобы положить конец этой войне. Американские налогоплательщики профинансировали миллиарды долларов на эти усилия. И хватит. Президент разочарован. Его терпение заканчивается", – отметила Кэролайн Левитт.

Новость дополняется...