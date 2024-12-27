В МИД заявили, что лжецам не надо верить на слово.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова российского диктатора Владимира Путина о том, что Словакия якобы готова предоставить площадку для переговоров с Киевом о прекращении войны.

Как передает корреспондент УНИАН, позицию высказал на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

В частности, у него попросили прокомментировать заявление Путина о том, что якобы премьер-министр Словакии Роберт Фицо предлагал использовать его страну как площадку для переговоров.

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"Я предлагаю лжецам на слово не верить", - подчеркнул Тихий и назвал такие звявы постоянной тактикой РФ.

В то же время, по его словам, в Украине регулярно слышат и видят в информационном пространстве идеи и предложения от разных сторон и лидеров о возможных площадках для переговоров.

"Еще раз подчеркиваем: Украине нужен всеобъемлющий, устойчивый и справедливый мир. Есть процесс Формулы мира. Мы призываем все стороны, которые хотят помочь усилиями в этом процессе, сыграть свою роль", - сказал Тихий.

По его словам, восстановление мира - это сложная задача по многим измерениям. Все страны могут для себя найти роль в этих усилиях для того, чтобы действительно приблизить мир.

Вместе с тем, Тихий прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что якобы Франция предложила России какой-то диалог по войне.

"Считаем, что нет оснований верить очередной российской лжи. Но есть основания доверять нашим партнерам. Поэтому, собственно, продолжаем им доверять. Цель этих комментариев понятна... Это общая стратегия России, которой они постоянно придерживаются. Но, мне кажется, просто надо обратить внимание на то, что автор этих комментариев не только преступник, который виновен в преступлении агрессии против Украины, но еще и паталогический лжец. Это человек, который заявлял о том, что бомбардировка полового дома в Мариуполе и зверства россиян в Буче - это все постановки, фейки. Мне кажется, что после этих слов воспринимать любые его такие откровения - это не уважать себя", - подчеркнул Тихий.

Отдельно спикер отметил, что энергетическая политика премьера Словакии Фицо идет вопреки позиции Евросоюза и европейских стран.

"Мы привели пример Австрии, страны, которая действительно инфраструктурно и системно зависела от российских энергоносителей в течение многих лет. И сейчас мы видим как эта страна отказывается от российских энергоносителей. Поэтому, здесь не вопрос в возможности или невозможности отказа от российского газа или энергоносителей, а вопрос в желании это сделать. Почему у премьер-министра Фицо нет такого желания и он продолжает продвигать интересы российских энергоносителей - в этом большой вопрос, который поставил президент Украины Владимир Зеленский, и мы ставим", - отметил Тихий.

Кроме того, относительно дальнейших разговоров на тему поставок газа, Украина неоднократно подтверждала, что в случае обращения Еврокомиссии по этому вопросу, в Украине готовы рассматривать это обращение на счет поставок энергоносителей.

"Но позиция Украины остается в том, что с 1 января транзита российского газа не будет через территорию Украины. Мы не слышали, пока что, каких-то дополнительных выступлений премьер-министра Фицо по этому поводу. Мы понимаем, что это вызвало определенные процессы и внутри словацкого общества, и политикума. Следим за этими процессами", - подчеркнул Тихий.

Последние заявления России о переговорах по окончанию войны

Как сообщал УНИАН, 26 декабря российский диктатор Владимир Путин говорил о том, что Словакия якобы готова предоставить площадку для переговоров по войне в Украине.

Кроме этого, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что якобы Франция "по закрытым каналам" несколько раз предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева.

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