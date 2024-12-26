Лавров повторил, что "перемирие" в Украине Кремль не устраивает.

В России намекают, что готовы договариваться с администрацией избранного президента США Дональда Трампа относительно "урегулирования" войны в Украине.

Как передают росСМИ, о готовности к таким "консультациям" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, повторив, что перемирие в Украине Кремль не устраивает: "Требуются окончательные юридические договоренности".

Как добавил Лавров, он надеется, что администрация Трампа вникнет в первопричины "конфликта", и сказал, что Россия не выдвигает предварительных условий насчет переговоров, это "требования исполнить имевшиеся договоренности".

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Отдельно Лавров заявил, что якобы Франция "по закрытым каналам" несколько раз предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева.

Кроме того, он цинично прокомментировал удары России по мирным украинским городам, заявив, что Москва выбирает цели исходя из угроз России, и что это могут быть и центры принятия решений в Киеве.

Напомним, накануне Лавров заявлял, что Россию не устраивает перемирие в войне против Украины.

А Дональд Трамп заявлял, что Путин ждет встречи с ним "как можно быстрее": "Поэтому мы должны подождать этого, мы должны закончить эту войну".

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