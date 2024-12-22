Словакии нужен именно российский газ, потому что он дешевый, и Фицо не готов терять деньги только из-за того, что гибнут украинцы, говорят в Киеве.

Дипломатический спор между Словакией и Украиной из-за российского газа на самом деле вызван тем, что Братислава наживается на дешевой энергии и не хочет переходить на газ от альтернативных поставщиков. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Со следующего года прекращает действие действующее соглашение о транзите российского газа по территории Украины. Однако, Словакия, которая ищет возможности сохранить этот транзит, по словам украинского чиновника, близкого к президенту Владимиру Зеленскому, зарабатывает около 500 миллионов долларов в год на операциях с российским газом, что противоречит внешнеполитическим целям Украины.

"Мы постоянно требуем ввести санкции против российской атомной промышленности. Фицо среди тех, кто блокирует эти санкции... и также является одним из ключевых противников вступления [Украины] в НАТО", - заявил он.

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Неназванный украинский чиновник также опроверг недавнее заявление Фицо о том, что Зеленский якобы пытался подкупить его, предлагая "500 миллионов евро российских активов" в обмен на поддержку заявки Киева на членство в НАТО. По словам собеседника Politico, слова Зеленского были вырваны из контекста, ведь речь шла о призыве найти альтернативные источники газа, как это делают другие страны ЕС.

"Зеленский предложил ему договориться с нашими партнерами [о газе из других источников] и сказал, что мы компенсируем Фицо его убытки, а он взамен поможет нам с нашей национальной безопасностью, поддержит нас в НАТО. Он сказал "нет", - отметил украинский чиновник.

По его словам, премьер-министр Словакии отверг предложения о покупке не российского газа, поскольку заработок для Фицо является наивысшим приоритетом. "Понимаете, для Фицо дело совсем не в безопасности", - сказал чиновник.

По словам чиновника, Фицо спросил Зеленского, почему Словакия должна терять деньги из-за того, что Украина находится в состоянии войны.

"Президент отреагировал эмоционально, потому что аморально так говорить. И он сказал, что Украина теряет людей из-за России, а Фицо хочет заработать на фиксированной ставке и помочь России финансировать войну", - сказал чиновник.

Скандал с Фицо и российским газом

Как писал УНИАН, накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке подкупа. По словам Фицо, украинский президент якобы спросил его, будет ли он голосовать за членство Украины в НАТО, если Украина даст ему 500 миллионов евро российских активов.

Фицо утверждал, что предложения Зеленского были сделаны за закрытыми дверями и являются "абсурдными". Также словацкий премьер пожаловался, что Украина "осмеливается нанести ущерб экономике страны-члена ЕС".

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