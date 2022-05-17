Лидеры Украины и Германии обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, усиление санкций, перспективы достижения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел продуктивные переговоры с канцлером Федеративной республики Германия Олафом Шольцем.

Как Зеленский отметил в Twitter, разговор касался ситуации на фронте, продолжения давления на РФ, усиления санкций, перспективы достижения мира.

"Ценим поддержку Германии, в частности оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие Германией на пути Украины к полноправному членству в ЕС", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига сообщил, что Зеленский сегодня проведет разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее сегодня Шольц заявил, что для скорого окончания войны необходимо мирное соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Однако до заключения потенциального договора еще далеко.

Шольц также подчеркивал необходимость остановить Путина и не дать ему победить. Он также утверждал, что Россия оказалась в "драматической ситуации", и единственный выход — договориться с Украиной.

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