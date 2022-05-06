Немецкий канцлер назвал катастрофический сценарий для всего мира, если российскому диктатору удастся захватить Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин не должен выиграть войну против Украины. Иначе миру грозит международный произвол.

Об этом он заявил на публичном мероприятии в Гамбурге, сообщает Bild.

"Агрессия России против Украины - самая большая катастрофа нашего времени. Мир после этой агрессивной и истребительной войны уже не будет таким, как раньше. Его уже нет", - заявил Шольц.

Канцлер отметил, что жестокая, агрессивная и разрушительная война, развязанная Россией, знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком после окончания холодной войны. Шольц добавил, что "многие умные головы" сочли бы такую эскалацию невозможной из-за тесных международных связей после 1989 года.

"С рациональной точки зрения, тесная взаимозависимость национальных экономик уже давно сделала вооруженные конфликты настолько дорогими, что ни одна сторона не должна думать о том, чтобы прибегнуть к этому методу", - сказал Шольц.

Однако любая" рациональная логика затрат и выгод "рушится, когда" иррациональные действующие лица из-за идеологической слепоты бросают идею сотрудничества на ветер", сказал Шольц.

Кроме того, немецкий лидер раскритиковал "империалистическую и реваншистскую идеологию" путинского режима, которая является более важной для российского диктатора, чем благосостояние его народа.

"Мы оказываем Украине любую поддержку, которую можем оказать, и одновременно берем на себя ответственность... Путин не должен выиграть эту преступную агрессивную войну против Украины - и он эту войну не выиграет. Если Путину это сойдет с рук, существует риск международного произвола. Только по этой причине Россия не должна взять верх", - подчеркнул Шольц.

Напомним, что ранее Шольц заявил, что Россия не достигла в Украине поставленных целей, однако демонстрирует готовность и в дальнейшем разрушать соседнюю страну, поэтому надеяться на скорое завершение войны не стоит.

Вас также могут заинтересовать новости: