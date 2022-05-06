Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин не должен выиграть войну против Украины. Иначе миру грозит международный произвол.
Об этом он заявил на публичном мероприятии в Гамбурге, сообщает Bild.
"Агрессия России против Украины - самая большая катастрофа нашего времени. Мир после этой агрессивной и истребительной войны уже не будет таким, как раньше. Его уже нет", - заявил Шольц.
Канцлер отметил, что жестокая, агрессивная и разрушительная война, развязанная Россией, знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком после окончания холодной войны. Шольц добавил, что "многие умные головы" сочли бы такую эскалацию невозможной из-за тесных международных связей после 1989 года.
"С рациональной точки зрения, тесная взаимозависимость национальных экономик уже давно сделала вооруженные конфликты настолько дорогими, что ни одна сторона не должна думать о том, чтобы прибегнуть к этому методу", - сказал Шольц.
Однако любая" рациональная логика затрат и выгод "рушится, когда" иррациональные действующие лица из-за идеологической слепоты бросают идею сотрудничества на ветер", сказал Шольц.
Кроме того, немецкий лидер раскритиковал "империалистическую и реваншистскую идеологию" путинского режима, которая является более важной для российского диктатора, чем благосостояние его народа.
"Мы оказываем Украине любую поддержку, которую можем оказать, и одновременно берем на себя ответственность... Путин не должен выиграть эту преступную агрессивную войну против Украины - и он эту войну не выиграет. Если Путину это сойдет с рук, существует риск международного произвола. Только по этой причине Россия не должна взять верх", - подчеркнул Шольц.
Напомним, что ранее Шольц заявил, что Россия не достигла в Украине поставленных целей, однако демонстрирует готовность и в дальнейшем разрушать соседнюю страну, поэтому надеяться на скорое завершение войны не стоит.