Канцлер Германии повторил, что Путин не должен победить.

Для быстрого окончания войны необходимо мирное соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Однако до заключения потенциального договора еще далеко. При этом Путин не должен победить.

Такими мыслями поделился канцлер Германии Олаф Шольц во время беседы с журналистами в эфире программы RTL Direkt.

После разговора с Путиным глава правительства ФРГ обеспокоен возможностью эскалации войны в Украине. Но канцлер также убежден, что России нельзя позволить стать триумфатором.

"Мы должны быть в состоянии принимать разумные, очень сознательные и очень смелые решения. Путин не должен выиграть войну, это цель. Но мы не будем выходить за эти рамки. Это было бы очень неправильной целью, учитывая тот факт, что это ядерная держава", — сказал Шольц.

Канцлер Германии также обеспокоен длительностью войны. Он уверен, что для ее завершения Россия должна договариваться с Украиной.

"В чем смысл? Если так пойдет и дальше, то в конечном итоге будет только больше погибших, больше разрушенных деревень, поселков и городов. Поэтому война должна закончиться быстро. Для этого, однако, необходимо решение России принять участие в достижении взаимопонимания с Украиной", — сказал Шольц.

По словам главы правительства ФРГ, "оружие должно замолчать, а Россия — вывести свои войска". Только тогда удастся найти решение, но пока нет признаков такого развития событий.

Напомним, ранее Олаф Шольц тоже подчеркивал необходимость остановить Путина и не дать ему победить. Он также утверждал, что Россия оказалась в "драматической ситуации", и единственный выход – договориться с Украиной.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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