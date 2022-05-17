До конца недели международные партнеры примут важные решения по финансовой поддержке Украины.

Сегодня, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в эфире информационного телемарафона.

"Сегодня у президента запланированы два важных разговора по инициативе именно наших партнеров. Это разговоры с канцлером Шольцем и с президентом Макроном. В течение дня эти разговоры состоятся", - сказал Сибига.

Он отметил, что эта неделя пройдет под знаком значительных финансовых событий с точки зрения принятия решений партнерами, международными организациями по Украине. Сибига напомнил, что вчера состоялся разговор главы государства с главой МВФ Кристалиной Георгиевой относительно финансовой поддержки Украины.

"Это понятно, у нас сегодня дефицит бюджета 5 млрд долларов... Наши партнеры это понимают, и есть высокая вероятность, что до конца недели будут важные решения по финансовой поддержке на период 3-4 месяцев, именно исходя из заявленных потребностей Украины и дефицита. Это означает поддержку нашей экономики, которая, разумеется, в условиях российской военной агрессии страдает, но благодаря поддержке все это будет сбалансировано", - сказал Сибига.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский 16 мая провел встречу в режиме видеоконференции с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой, во время которой призвал ускорить предоставление поддержки Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: