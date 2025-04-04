Переговоры должны быть после безусловного прекращения огня, считает президент.

Предметные переговоры о мире в Украине могут начаться, если удастся предварительно договориться о временном прекращении огня. А пока продолжаются варварские удары по Украине, вести переговоры почти невозможно. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге президент Владимир Зеленский.

"Относительно красных линий и прямых переговоров, я честно об этом сказал - я не боюсь ни одного варианта и формата переговоров с русскими, с посредничеством, без посредничества, с Соединенными Штатами Америки, с Европой. Желательно, чтобы любые переговоры были предметными", - подчеркнул Зеленский.

При этом, он задает риторический вопрос: "как разговаривать напрямую просто с баллистическими ракетами?"

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"Это, на сегодня, просто разговаривать с ракетами и террористами. Какой смысл просто говорить?" - Прежде всего, [нужно] безусловное прекращение огня", - добавил Зеленский.

В то же время, он благодарит США за инициативу безусловного прекращения огня, которая является правильной.

"Мы могли бы сами показать красные линии перед прекращением огня. Но, мы этого не делаем. Мы это подчеркиваем. Мы считаем, что прекращение огня должно быть безусловное. А после этого уже - мы можем разговаривать в любом формате. Но для этого нужно, чтобы русские не были просто убийцами, а были готовы к дипломатии. Пока что, они просто "черти". А как можно на них еще по-другому сказать?" - подчеркнул Зеленский.

В частности, он сообщил, что сегодня от российского баллистического удара по Кривому Рогу погибло много украинцев, в том числе дети. В то же время, россияне посещают США и о чем-то выступают, рассказывают, как они "хотят мира", предлагают американцам какие-то "минеральные соглашения", что они к чему-то готовы.

"Тот, кто готов, тот показывает не только слова, а делает какие-то шаги", - сказал Зеленский.

Также президент Украины ответил на вопрос, какие сейчас нужны конкретные шаги от президента США Дональда Трампа, чтобы дожать Россию к реальному прекращению огня.

"Если еще не зарегистрирован соответствующий закон в Конгрессе... Я думаю, что соответствующие сильные шаги будут в ближайшее время. Мы очень этого ожидаем. Я не хочу говорить - от кого. Но, мы понимаем от кого", - сказал Зеленский, очевидно намекая на новый закон о санкциях против РФ.

Он отметил, что первым шагом на пути к миру должно стать прекращение огня. По мнению президента, США могут заставить россиян сделать этот шаг.

"Мы ждем именно этих шагов. Мы давно их ожидаем. Я знаю, по крайней мере у нас есть такая информация, что Америка близка к соответствующим мерам. Посмотрим, будет ли это. Это не пророчество. Это просто информация, которая есть", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры о прекращении огня

Как сообщал УНИАН, в марте в Саудовской Аравии дважды проходили встречи делегаций Украины и США, а также отдельно - Америки и России. Украина выразила готовность к полному прекращению огня на 30 дней. Россия на словах поддержала эту идею, но выдвинула ряд требований, которые невозможно выполнить.

Также стороны пытались договориться о свободном судоходстве в Черном море, и не наносить удары по объектам энергетики. Однако, Россия продолжает бить по украинской энергетике, хотя Украина пока воздерживается от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

В марте республиканец Линдси Грэм пообещал представить новый законопроект о санкциях против России, но до сих пор дело так и не пошло дальше обещаний.

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