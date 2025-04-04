Фиксация российских ударов по нашей инфраструктуре осуществляется правоохранительными органами Украины, эти данные передают США.

Украина передала США документальные доказательства нарушения Россией договоренностей по энергетическому перемирию. Об этом в эфире телеканала "Настоящее время" (проект "Радио Свобода" и "Голоса Америки") рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы считаем, что с 25 марта вступил в силу формат прекращения ударов по энергетике, по энергетической инфраструктуре. Сторонами были предоставлены списки объектов. И, начиная с 25 марта, Россия нанесла многократные удары, разрушив распределительные сети в Полтаве, в Кривом Роге, в Харькове, в Херсоне и тому подобное. Документальные доказательства этого переданы нашим американским партнерам. То есть Россия пока не придерживается даже этого первого шага формулы, предложенной Соединенными Штатами", - заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина тщательно придерживается договоренностей, у нас есть движение к всеобъемлющему прекращению огня, и первым шагом является не нанесение ударов по энергетике.

Видео дня

По словам Подоляка, на месте документальная фиксация российских ударов по нашим объектам осуществляется правоохранительными органами Украины.

"Для Соединенных Штатов эти документальные данные предоставляются. Соответственно, США могут отслеживать удары, разрушение сетей, используя свои аэрокосмические средства наблюдения, если им нужно верифицировать нарушения этого перемирия в энергетической сфере", - пояснил советник руководителя ОП.

Кроме того, он рассказал, были ли договоренности по энергетическому перемирию как-то закреплены на бумаге.

"Существует формат прекращения ударов по энергоинфраструктуре, и договоренность была такой, что стороны предоставляют списки энергообъектов и передают их стороне-посреднику. В данном случае - Соединенным Штатам. Украина передала свой список. Я не думаю, что здесь могло бы быть соглашение, которое подписывается. Да, есть посредник, который берет списки энергообъектов и передает их другой стороне", - рассказал Подоляк.

Энергетическое перемирие

Как сообщал УНИАН, 29 марта несмотря на постоянные атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины, вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией якобы действует. Говоря о прогрессе в договоренностях между США и РФ по ситуации в Украине, Вэнс сослался на слова президента США Дональда Трампа, который сказал, "что мы чувствуем себя очень хорошо в отношении того, что происходит".

"Мы доверяем, но проверяем. Мы убеждаемся, что то, что мы видим от одной стороны, выполняет другая сторона, и наоборот. Но я думаю, что мы достигли невероятного прогресса", - отметил вице-президент.

Вэнс в очередной раз обвинил администрацию предыдущего президента Джо Байдена, политика которого якобы привела к значительным жертвам и разрушениям, и выразил уверенность, что благодаря усилиям президента Трампа появилась возможность достичь мирного соглашения.

Вас также могут заинтересовать новости: