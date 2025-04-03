Украина сейчас пытается не спорить с Соединенными штатами и тянуть время, считает Ступак

В публичной плоскости сдвигов по мирным переговорам между Украиной и Россией нет. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Я предполагаю, что подковерная работа ведется - встречи, звонки, проговорки. Мы не знаем, до чего договорились. Но очень показательна сегодняшняя статья в The Wall Street Journal. Они красиво обыграли текущую ситуацию. Они говорят, что Россия и Украина одновременно используют против Трампа одну и ту же стратегию. Она называется таким образом - будь хорошим и тяни время", - сказал Ступак.

Он добавил, что Украина пытается реализовать эту стратегию, не вступая в споры с Соединенными штатами.

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"Любые предложения от американцев? Мы согласны. Мы ни против чего не выступаем. Все, что американцы говорят - это хорошо. Никаких огромных оговорок нет. Мы готовы быть гибкими. И это правильная стратегия, чтобы против нас не использовали никакие ограничения или дополнительные санкции, как это уже было в начале марта. Но огромная работа сейчас ведется за кулисами, в том числе и в Европе и в США", - добавил Ступак.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне президент Владимир Зеленский назвал "красные линии" Украины во время переговоров с РФ. Он отметил, что Украина никогда не пойдет на признание оккупированных территорий российскими. Также Киев не будет сокращать численность своей армии, отметил Зеленский.

Между тем журналисты Bloomberg отмечают, что Путин до сих пор ждет, что Трампу удастся достичь от Украины уступок на переговорах. Также издание убеждено, что Россия не боится возможных дополнительных санкций, которые Вашингтон может ввести против Москвы.

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