Украинский дипломат отметил, что с Путиным надо вести диалог с позиции силы.

Когда новый президент США Дональд Трамп поймет, что российскому диктатору Путину надо дать по морде, тогда пойдет нормальный процесс, который для россиян закончится поражением.

Об этом в эфире КИЕВ24 сказал бывший посол Украины в США (2015-2019 годы) Валерий Чалый.

"Против силы действует только сила. Надо сформировать силу для того, чтобы Путину по морде раз дать сильно, что еще ни разу не было за это время. Путин гопник, он действует как гопник и все его окружение, а гопник пока не получит, он не остановится. Захочет ли этого Дональд Трамп, мы не знаем", - поделился мнением дипломат.

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Он отметил, что за Трампом стоит бизнес, поэтому он планирует лишь санкционное давление на РФ, но если действовать быстро, то увеличение добычи нефти и падение цен на нее может навредить РФ.

Трамп и война в Украине

За несколько дней до инаугурации Трамп анонсировал подготовку к встрече с Путиным. Он отметил, что на такой встрече будет обсуждаться вопрос завершения войны в Украине.

Вчера новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Администрация президента США Дональда Трампапланирует закончить войну в Украине так, чтобы через несколько лет вновь не началась новая. "Мы не просто хотим, чтобы война закончилась, а потом возобновилась через два, три или четыре года. Мы хотим обеспечить стабильность", - подчеркнул госсекретарь.

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