Он предупредил, что как только закончится война в Украине, начнется гонка за восстановление войск и сговор РФ с новой осью агрессоров.

Обещание президента США Дональда Трампа выступить посредником в мирном соглашении между Украиной и РФ позволит Кремлю восстановить военную мощь и вступить в сговор с "новой осью агрессоров".

Такое мнение высказал высокопоставленный командующий британской армии, генерал-лейтенант Майк Элвисс, пишет The Times. Он предупредил, что как только закончится война в Украине, начнется гонка за восстановление бронетанковых войск, поскольку страны будут готовится к следующей войне.

"Как только в Украине замолчат пушки, произойдет возрождение РФ, ее восстановление и новый сговор с новой осью агрессоров", - сказал британский генерал.

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Издание отметило, что Китай, Иран и Северная Корея рассматриваются Элвиссом как часть "оси агрессоров", которые сотрудничают с Кремлем для дестабилизации западных стран.

"Старшие офицеры в Министерстве обороны считают, что как только Трамп заключит мирное соглашение, между РФ и Западом начнется гонка за подготовку своих армий к следующему конфликту", - указало издание.

Журналисты добавили, что бытует мнение, что РФ будет "гораздо лучше в следующий раз". Поскольку, по словам генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса, командующего союзным корпусом быстрого реагирования НАТО, российская армия постоянно адаптируется к бою.

Он полагает, что РФ будет воевать с "тем же уровнем мастерства", который она продемонстрировала в 2022 году, когда напала, но не смогла захватить Украину.

Генерал-майор Мэтью Ван Вагенен, заместитель начальника штаба США по операциям и разведке в европейской штаб-квартире НАТО, заявил, что, по его мнению, Россия уже быстро восстанавливает свои силы и вернется к уровню военного потенциала 2022 года "быстрее, чем мы думаем".

Кроме того, он предупредил, что в НАТО наблюдается "значительный" дефицит бронетехники из-за помощи Украине и сокращения инвестиций за последние 35 лет.

Например, только британской армии не хватает сотен транспортных средств. Дефицит касается бронетехники и так называемых "вспомогательных" транспортных средств.

Трамп и война в Украине

Трамп намерен закончить войну в Украине в течение первых 100 дней на должности президента США. Однако союзники по НАТО обеспокоены тем, что Украина недостаточно сильна для начала переговоров, которые, скорее всего, будут выгодны Путину.

Трамп анонсировал скорую встречу с Путиным. Выступая после инаугурации, Трамп сказал: "Он должен заключить сделку… Я думаю, у России будут большие проблемы".

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