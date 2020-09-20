Экс-президент объяснил, что решение о переносе площадки может принять ОБСЕ - как модератор.

Переговоры по Донбассу могут перенести из Минска в другое место.

Такое предположение озвучил в интервью "Стране" первый президент и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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Он отметил, что в данный момент политическая ситуация в Беларуси не способствует работе на Минской площадке.

"Народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протест будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно...Очевидно, если ничего не изменится, нам нужно будет искать другую площадку", - сказал Кравчук.

Экс-президент объяснил, что решение о переносе площадки может принять ОБСЕ - как модератор.

"Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решение будут принимать на международном уровне", - подчеркнул Кравчук.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Андрей Василюк