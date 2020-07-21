Украина сделала важный шаг в переговорах по Донбассу – политолог

По словам политолога, Верховная Рада помогает переговорному процессу.

Подключение депутатов Верховной Рады к переговорам Трехсторонней контактной группы по Донбассу будет способствовать конструктивному диалогу.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" политолог Владимир Фесенко.

Читайте такжеНардеп рассказал, хочет ли Зеленский возобновить водоснабжение в оккупированный Крым

"Надо учитывать, что переговоры по Донбассу идут с участием правительства. Сейчас этим вице-премьер Алексей Резников занимается, представители Офиса президента, руководитель Офиса президента Андрей Ермак", - отметил он.

По словам политолога, Верховная Рада также помогает переговорному процессу.

"Важный шаг, который был сделан, – это подключение к переговорному процессу в минском формате в Трехсторонней контактной группе представителей депутатского корпуса. Причем не просто депутатов, а руководителей парламентских комитетов. Даже представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе отметила, что это правильный шаг и он добавил конструктивности переговорам", - сказал Фесенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский обновил состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе, введя в нее действующих представителей власти. В делегацию вошли вице-премьер Алексей Резников, народные депутаты и заместители министров.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram