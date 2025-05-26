Сибига рассказал, готова ли Украина к выходу США из мирных переговоров

Глава МИД подчеркнул, что Украина не находится на грани военного краха.

Украина должна стать максимально самодостаточной в вопросах обороны. Тем не менее эффективная архитектуа безопасности в Европе невозможна без США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Liberation.

"Украина должна становиться все более самодостаточной в вопросах обороны. У нас есть возможность ускорить этот процесс. В более широком смысле это также касается самодостаточности Европы. Она берет на себя все больше ответственности за собственную безопасность", - сказал он.

Журналисты спросили у Сибиги, обсуждается ли между Украиной и союзниками сценарий, при котором США выйдут из мирных переговоров. По его словам, подобные сценарии не обсуждаются.

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Кроме того, глава МИД Украины отметил, что увеличение оборонных бюджетов в странах Европы и НАТО является необратимым процессом.

"Россия не исчезнет. Это экзистенциальная угроза для Европы, и надо исходить из этого факта, нравится нам это или нет. Надо быть к этому готовыми. В некоторых странах считают, что Украина находится на грани военного краха. Это неправда. Мы не проигрываем, а Россия не побеждает", - подчеркнул он.

США грозятся выйти из переговоров о завершении войны - что известно

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон выйдет из переговоров о прекращении войны, если не получит положительного ответа на свои мирные инициативы от Украины и России. По его словам, Украина и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера сказал, что Украина должна самостоятельно решать свое будущее после того, как Вэнс заявил, что его страна выйдет из переговоров. Он также отметил, что Великобритания остается "абсолютно преданной" обеспечению "справедливого и прочного мира в Украине".

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