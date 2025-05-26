Сообщается, что, возможно, ситуация изменится в начале июня.

Министр обороны США Пит Хегсет в начале июня отправится в штаб-квартиру НАТО, где будет, в частности, вопрос систем ПВО. Тогда же может быть сделано заявление о передаче Украине Patriot, но не от США.

Сейчас же администрация президента США Дональда Трампа избегает громких анонсов о поставках вооружения Киеву, опасаясь сорвать возможные переговоры, пишет The Washington Post.

"Сейчас они считают, что масштабное заявление о передаче ракет Patriot Украине — это не то, чего они хотят, потому что это очень разозлит [кремлевского диктатора] Путина. Они очень обеспокоены тем, что это может поставить под угрозу любые потенциальные мирные переговоры", - заявил один из европейских чиновников.

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Американские системы ПВО Patriot для Украины

Украина обеспокоена вопросом получения дополнительных американских систем ПВО Patriot, поскольку запасы, переданные во времена администрации бывшего президента США Джо Байдена, исчерпываются, а новая администрация проявляет нежелание отправлять новые.

Пока Россия обстреливает Украину дронами и крылатыми ракетами, именно баллистические ракеты вызывают наибольший страх - и только ракеты, которые используются в системах Patriot способны эффективно им противостоять. Эти ракеты движутся со скоростью в несколько километров в секунду. И именно они, как сообщается, уничтожили половину энергетических мощностей Украины в результате ударов по энергосистеме в 2023 и 2024 годах.

Их скорость, размеры и трудность перехвата делают баллистические ракеты одним из самых эффективных видов оружия в российском арсенале, особенно против инфраструктуры.

Украинские чиновники в Киеве считают, что администрация Трампа, скорее всего, будет готова продавать Украине Patriot, а не передавать их в виде помощи, как это делала предыдущая администрация.

Что еще известно о Patriot и ракетах к ПВО для Украины

После того, как Украина подписала соглашение по полезным ископаемым с США, администрация Трампа разрешила Германии реэкспортировать материалы Patriot в Киев. Хотя Соединенные Штаты сохраняют право вето на перепродажу любого своего военного оборудования.

Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, сообщил о том, что вскоре Украине будут переданы ракеты Patriot и четыре системы IRIS-T. СМИ пишет, что Берлин намерен отправить более старые ракеты PAC-2, которые не так эффективны против баллистических ракет, как более современные PAC-3.

Единственная другая существующая система, которая потенциально может сбивать баллистические ракеты — это европейская ракета Aster, однако эффективность её ещё не доказана.

При этом, учитывая скорость и размеры боеголовок баллистических ракет, наличие достаточного количества Patriot — это вопрос исключительно "человеческих жизней". Некоторые чиновники в американской администрации понимают это, но остальные — нет.

Для других стран передача Patriot Украине — сложный шаг, поскольку это дорогостоящее и важное звено их национальной безопасности.

Удары России по Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп все же решил не игнорировать последние удары кремлевского диктатора по Украине, заявив, что Путин определенно "сошел с ума". "Он без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины", - написал он.

Кроме того, мы рассказывали, что США сейчас не готовы разговаривать о формировании новых пакетов помощи Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО. Некоторые из них имеют батареи ракет Patriot, которые они могли бы передать украинцам", - добавил он.

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