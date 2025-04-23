В Британии заверили, что никогда не уйдут от Украины.

В Великобритании заявили, что Украина должна самостоятельно решать свое будущее после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его страна выйдет из переговоров, если мирное соглашение с РФ не будет достигнуто, цитируют The Telegraph и Le Monde.

"Мы поддерживаем усилия США, направленные на то, чтобы положить конец войне надолго. Я думаю, что это то, чего мы все хотим. В конце концов, Украина должна сама решать свое будущее. Мы никогда не уйдем от Украины", - заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера в комментарии для журналистов.

Как сообщает The Guardian, пресс-секретарь также отметил, что Великобритания остается "абсолютно преданной" обеспечению "справедливого и прочного мира в Украине" после того, как госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в переговорах в Лондоне сегодня, 23 апреля.

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Когда у представителя спросили, разочарован ли Стармер таким решением, он ответил:

"Сегодня состоятся существенные технические встречи с европейскими, американскими и украинскими чиновниками о том, как остановить боевые действия и положить конец незаконному вторжению Путина".

Пресс-секретарь добавил, что 22 апреля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми провел "продуктивный разговор с Рубио, который подтвердил, что США с нетерпением ждут содержательные и положительные технические встречи в Лондоне сегодня".

"Как вы знаете, мы остаемся абсолютно преданными обеспечению справедливого и прочного мира в Украине, и эти сегодняшние переговоры являются важной частью этого", - добавил он.

Переговоры в Лондоне - что известно

Как писал УНИАН, сегодня, 23 апреля, переговоры об Украине в Лондоне отменили. Известно, что в этот день должна была состояться встреча между министрами иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины. По информации журналистов, переговоры состоятся только между главными дипломатами Украины и Великобритании.

В то же время CNN сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио не едет в Лондон после того, как Зеленский отверг признание Крыма российским. Тогда отмечалось, что вместо него США будет представлять спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сделал заявление о переговорах в Лондоне. По его словам, путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям.

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