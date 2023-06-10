Украина ожидает, что через год-два после войны сможет стать членом Альянса.

Украина на вильнюсском саммите получит алгоритм вступления в НАТО. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

Он отметил, что на саммите в июле страны НАТО "выйдут на определенный порядок вступления Украины, который будет зафиксирован". Гаврилов добавил, что несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, не прогнозирует, что будут большие проблемы с принятием решения по Украине.

"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате", – выразил уверенность Гаврилов.

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"Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО", – пояснил замминистра.

Вступление Украины в НАТО

Осенью 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО. В самом Альянсе не стали категорически это комментировать, однако заявили, что вступление возможно лишь после окончания войны. При этом 2 июня этого года глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Киев не сможет присоединиться к НАТО в ближайшем будущем.

А 3 июня президент Владимир Зеленский заявил, что не будет смысла Украине участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по его итогам у страны не будет четких сигналов относительно сроков поступления.

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