Там дали понять, что в настоящее время считают это не главным.

США поддерживают путь Украины в НАТО, но в настоящее время сосредотачиваются на оказании военной помощи для победы над российскими оккупантами.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет "Европейская правда". "Мы привержены политике открытых дверей НАТО. Решение принимается 31 членом Альянса и страной-кандидатом. Это не изменилось... Но сейчас мы сосредоточены на том, что можем сделать для поддержки усилий Украины в борьбе за демократию, свободу против российской агрессии. И это то, что мы будем продолжать делать", – пояснила она позицию США.

Имея в виду новый пакет военной помощи Украине на $300 млн Жан-Пьер заявила: "Мы будем продолжать в том же духе".

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Вступление Украины в НАТО

На фоне приближающегося летнего саммита НАТО начала оживляться риторика вокруг вступления Украины в Альянс.

Так, 2 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал быть реалистами и не обещать лишнего Украине, поскольку очевидно, что в обозримом будущем страна не станет членом Альянса.

При этом сегодня украинский президент Владимир Зеленский выступил с резким заявлением, в котором говорилось о том, что Киеву нечего делать на саммите НАТО, если он не получит четкий сигнал относительно сроков вступления.

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