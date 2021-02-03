Соответствующее решение сегодня принял судья ВАКС.

Высший антикоррупционный суд принял решение о принудительном приводе председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка на заседание для избрания ему меры пресечения.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

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По ее словам, соответствующее решение сегодня принял судья ВАКС.

Как сообщается на сайте суда, сегодня Вовк в очередной раз не явился на заседание, на котором ему должны избрать меру пресечения, но не сообщил о причинах своего неприбытия.

"В судебном заседании прокурор САП заявил ходатайство о приводе указанного лица в суд. Следственный судья ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение постановления о принудительном приводе поручили соответствующим подразделениям Национального антикоррупционного бюро Украины.

Что известно о деле

17 июля 2020 года прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации. Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 11 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захвата госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

Позже Вовк и Холоднюк заявили, что им не вручали сообщения о подозрениях.

11 августа в НАБУ заявили об объявлении в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате госвласти руководством ОАСК. Речь шла о Вовке, Владимире Келеберде, Игоре Качуре, Николае Сироше, Игоре Погрибниченко, Алексее Огурцове, Сергее Остапце.

1 сентября Высший совет правосудия отказалась отстранить Вовка от осуществления судопроизводства. Также ВСП вернул генпрокурору три ходатайства о временном отстранении судей ОАСК и еще два отказался удовлетворить. Решения ВСП касались Аблова, Погрибниченко, Огурцова, Качура и Келеберды.

1 октября ВАКС отстранил Холоднюка от должности.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

В ВАКС и НАБУ также неоднократно сообщали, что Вовк и другие судьи ОАСК игнорируют судебные заседания, суд не может избрать им меры пресечения.

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Автор: Антонина Доломанжи