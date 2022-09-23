Журналисты "Грошей" решили узнать позицию партии и направили официальный запрос. Но там - более двух недель молчания.

Центр Печерска. Главный очаг партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко арендовал здесь роскошный офис как минимум за полмиллиона гривень в месяц. Сейчас директор и адвокаты "Предприятия Киев" пожаловались, что за аренду партия не платит ни копейки уже третий год подряд.

О расследовании этого дела говорится в сюжете YouTube-канала "Гроші".

Служители Фемиды официально признали партию злостным неплательщиком и издали приказ взыскать долг силой. В придачу - пеню и инфляционные потери.

"Общая сумма задолженности на сегодня уже составляет более 20 миллионов гривень", - заявила Ирина Кобец, адвокат, советник ООО "Предприятие "Киев".

Журналисты "Грошей" решили узнать позицию партии и направили официальный запрос. Но там - более двух недель молчания. Поэтому они решили наведаться в офис партии ЕС. Там ответили, что ответ на запрос уже прислали, но это не так, представители СМИ его не получили. Охранники предупреждают, что прорываться в офис не стоит, ведь там есть терробороновцы.

Да, в офисах сейчас развернули волонтерский штаб. А владельцы помещений утверждают, что предоставили команде Порошенко огромную скидку. Арендодатели уверяют, что ранее уже предоставляли партии ЕС скидку - во время пандемии коронавируса. Но, как говорят владельцы офисов, у Порошенко оплачивали только коммунальные платежи.

Журналисты в сюжете рассказали, что на суде об оплате во время военного положения речь даже не шла, а просили рассчитаться хотя бы за предыдущие два года. И партийцы, по словам адвоката Кобец, настаивают на своей позиции, что платить не должны.

"Первый аргумент - что был COVID, а во время него офис не работал в полной мере, поэтому они и не должны платить арендную плату. А второй аргумент - это то, что их не финансирует государство, поэтому и нет средств для уплаты арендной платы", - говорит Кобец.

Хотя, отмечается, офисы были открыты, их люди приезжали на работу, партия ЕС работала.

В ответ на обращение к НАЗК собственниками помещений было получено доказательство того, что партия ЕС получала финансирование с 2019 по 2021 годы - около 140 млн грн. Деньги она держала, в частности, в Международном инвестиционном банке. Вместо исполнения решения суда о взыскании долга там подняли скандал. Так, в МИБ отказались от получения постановлений об аресте средств и относительно платежных требований. Почему? Потому что банк принадлежит Порошенко напару с Кононенко. Арестовывать счета своего же владельца банк не стал.

Теперь, отмечают журналисты, банку грозит как минимум проверка НБУ, а как максимум - уголовное дело. Последняя надежда партии ЕС - апелляция, которую вовсю затягивают. Если бы дело в апелляции рассмотрели, партию могли бы и оперативно выселить и продавать имущество с молотка.

Ранее журналисты нашли доказательства, как миллионная ботоферма работала на Порошенко и его "Евросолидарность".

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