Никакие предметные обсуждения с Россией по Украине не состоятся без нашего государства, отметил госсекретарь Штатов.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен пообещал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе увеличить оборонную помощь в случае продолжения агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США по итогам телефонного разговора Блинкена и Кулебы.

"Государственный секретарь подтвердил свою поддержку дипломатии как единственного ответственного пути для дальнейшего движения, и что никакие предметные обсуждения по Украине не состоятся без Украины. Он вновь повторил, что если Россия выберет путь дальнейшего конфликта, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры готовы применить огромную цену для российской экономики, укрепить присутствие НАТО в прифронтовых странах-членах Альянса и увеличить оборонную помощь для Украины", – отмечается в заявлении.

Также Блинкен, отмечая общее беспокойство по поводу нынешнего и неспровоцированного военного наращивания России в Украине и возле ее границ, обсудил с Кулебой результаты и последующие шаги после диалога по стратегической стабильности, который состоялся в Женеве 10 января и перед заседанием Совета НАТО-Россия в Брюсселе.

Читайте такжеКонгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО+"Кроме того, госсекретарь поделился ожиданиями от заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Как сказано на сайте МИД Украины, Кулеба и Блинкен отметили взаимную преданность дипломатическому принципу "никаких договоренностей по Украине без Украины".

Вместе с тем они обсудили дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии, в частности, жесткие экономические санкции против РФ и практическое укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины.

Госсекретарь подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, а Кулеба выразил благодарность США за поддержку и отметил единство позиций Киева и Вашингтона на фоне российских угроз и ультиматумов.

Глава МИД подчеркнул, что Украина продолжает активно работать над консолидацией партнеров на фоне угрозы дальнейшей российской агрессии, а США остаются партнером безопасности номер один нашего государства.

"Благодаря активной дипломатической работе Украина имеет мощную международную поддержку. Среди наших партнеров растет понимание, что евроатлантическое пространство будет в безопасности только тогда, когда Украина будет в безопасности. Мы вместе активно воплощаем эту формулу безопасности. Переговоры в Женеве доказали, что наша сила заключается в единстве и согласованности позиций на фоне российских ультиматумов", – подчеркнул Кулеба.

О телефонном разговоре между Дмитрием Кулебой и Энтони Блинкеном стало известно 11 января.

Напомним, руководство РФ беспокоило то, что в Европе с подачи партнеров по НАТО якобы скоро могут появиться системы вооружения, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Договор подписали еще США и СССР, он перестал действовать 2 августа 2019 года. Штаты вышли из ДРСМД, поскольку Россия его нарушила.

Затем Россия требовала от США и Альянса прогресса в политико-дипломатическом решении проблемы, связанной с обеспечением гарантий безопасности. РФ пошла на угрозы – власти утверждали, что в случае отсутствия прогресса в этом вопросе будет "военный ответ".

В середине декабря 2021 года Министерство иностранных дел России обнародовало проект договора между российской и американской сторонами о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и стран, которые являются членами Альянса.

Российские власти, в частности, предлагали НАТО отказаться от принятия в свои ряды украинского государства.

Дипломаты США и РФ уже провели переговоры в Женеве, а 12 января в Брюсселе должно состояться заседание Совета НАТО-Россия.

В Альянсе уже не раз отмечали, что российские власти не имеют права вето на вступление нашей страны в НАТО.

Новые агрессивные шаги России против Украины – что надо знать

В середине осени прошлого года стало известно, что Россия увеличила количество военных и техники у границы Украины. После маневров в США и Европе высказали серьезную обеспокоенность и пригрозили РФ новыми санкциями.

В конце ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что РФ стянула к границе с нашим государством более 90 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в начале 2022-го.

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