Она заявила, что США продолжат готовиться и планировать ответ, если Россия прибегнет к каким-то действия против Украины.

Действия России указывают на подготовку к нападению на Украину.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Голос Америки. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о словах заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова об отсутствии у Москвы планов по нападению на Украину.

"Я хочу ему верить. Я хотела бы, чтобы отсутствие таких планов было правдой. Но все, что мы видели до сих пор, свидетельствует о том, что они делают движения в этом направлении. И если они решили не двигаться вперед из-за нашего сотрудничества с ними в течение последних нескольких недель, когда президент Байден разговаривал с президентом Путиным – дважды - это хорошо. Но мы будем продолжать готовиться и планировать ответ, если они прибегнут к каким-то действия против Украины", - заявила Томас-Гринфилд.

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Американский дипломат также подчеркнула, что в случае дальнейшей агрессии со стороны России США и их союзники готовы "наложить огромные убытки на экономику России, усилить присутствие НАТО в странах переднего края Альянса, и усилить военную поддержку Украины".

Как сообщал УНИАН, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам встречи в Женеве заявил об отсутствии прогресса по требованиям РФ о юридических гарантиях нерасширения Альянса на Украину. При этом само требование о нерасширении НАТО Рябков назвал первоочередным и подчеркнул, что Россия не увидела "плюсов по главной темой".

Рябков также подчеркнул, что Россия не намерена атаковать Украину, а заявленные ею требования не надо воспринимать, как попытку договориться под угрозой применения силы в отношении Украины. Маневры на территории России Рябков назвал реакцией на военное сотрудничество Запада с Украиной.