Новая помощь США позволит нашей стране нанести дополнительный ущерб РФ, считает советник Зеленского.

В рамках новой помощи США Украине Киев может получить некоторое морское оборудование и радиолокационные системы.

Пока неясно, когда будут осуществлены первые поставки помощи, сообщает американское издание Politico, ссылаясь на сведения советника президента Владимира Зеленского, а также источника.

По словам советника главы государства, украинской стороне в декабре сообщили о будущей помощи США "на высшем уровне".

"Учитывая то, что разведка США постоянно предполагает, что Россия может начать полноценное вторжение, используя всю свою военную мощь, эта помощь позволит Украине нанести дополнительный ущерб России, но существенно не изменит результат", – отметил советник.

Власти США с 2014 года предоставляют Украине помощь в сфере безопасности. Нашей стране передавали средства радиолокационного наблюдения, высокоточное вооружение, боеприпасы и медицинское имущество.

Читайте такжеКонгрессмены предложили объявить Украину страной "НАТО+"В конце 2021-го президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, в котором предусмотрена помощь Украине в размере $300 миллионов.

Потом корреспондент CNN узнала, что в декабре прошлого года власти США одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи в размере $200 млн.

Временная поверенная в делах Штатов в Украине Кристина Квин говорила, что Вашингтон передаст Киеву больше оборудования и оружия в случае продолжения агрессии со стороны РФ.

Агрессия России против Украины – что нужно знать

В 2014 году РФ захватила украинский Крым, вторглась на часть востока нашей страны и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Сама Россия утверждает, что на Донбассе идет "внутриукраинский конфликт".

Ряд стран запада, в частности США, наказали РФ за агрессию против Украины – ввели санкции, а потом их продляли и расширяли.

В середине осени 2021 года стало известно, что Россия увеличила количество военных и техники возле украинской границы. После маневров в Штатах и Европе высказались о серьезной обеспокоенности и пригрозили РФ новыми санкциями.

В конце ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Россия стянула к границе более 90 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в начале 2022 года.

Власти РФ не подтверждали, что ведут подготовку к нападению.

Вас также могут заинтересовать новости: