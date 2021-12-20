Штаты надеются, что Путин решит отвести военную технику от украинской границы, заявила временная поверенная в делах американского государства в Украине.

Временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин заявляет, что США передадут Украине больше оборудования и оружия в случае продолжения агрессии Российской Федерации.

Об этом Квин сказала в интервью "Суспильному".

"Мы наблюдаем, очень внимательно следим за этой ситуацией. Мы надеемся, что президент Путин (Владимир Путин – Ред.) примет решение отвести свою военную технику от украинской границы. Мы считаем безответственным угрожать Украине путем скопления войск на ее границе. И мы призываем его отступить", – заявила Квин.

"Однако, я хотела бы добавить, что если он не отступит, если он решит продолжить агрессию против Украины, то для России будут тяжелые последствия. Будут прежде всего очень серьезные экономические последствия, которые готовы ввести как США, так и наши европейские союзники и партнеры. Если Россия прибегнет к неприемлемым действиям против Украины, то мы также будем поставлять в Украину больше оборудования и оружия. И в конце концов мы обеспечим, чтобы наши союзники по НАТО, граничащие с Украиной, были полностью усилены", – подчеркнула Квин.

Читайте такжеМинистр обороны Британии считает маловероятным отправление войск Запада в Украину в случае вторжения РоссииОна напомнила, что только в этом году США предоставили Украине помощи в сфере безопасности на 450 млн долларов, а с 2014 года передали Украине более 2,5 млрд долларов и помощь в сфере безопасности.

Напомним, с конца октября в западных СМИ начали появляться публикации об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РФ разместила у границ Украины, на оккупированных территориях в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей 115 тыс. военнослужащих.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Вместе с тем США и ЕС пригрозили РФ серьезными санкциями в случае нового вторжения в Украину.

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Автор: Виталий Саенко