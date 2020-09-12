Венедиктова заявила, что пришла в ОГП за изменениями.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не писала заявление о своей отставке и не собирается этого делать, считая подобный поступок безответственным.

Таким образом она прокомментировала информацию о своей отставке в интервью журналисту Савику Шустерку, пишет "Сегодня".

"Заявления по собственному желанию я не писала. Ни вчера, ни неделю назад, ни месяц, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует. Более того, я его и не собираюсь писать, потому что это безответственно", – подчеркнула она .

Венедиктова добавила, что"пришла не посидеть в креслах, а пришла за сменами, у меня есть шанс, и я его не потеряю".

"Если Верховная Рада примет решение, что генеральному прокурору Венедиктовой пора уже идти, они это сделают в установленном законом порядке: соберут подписи, вызовут меня, я отвечу на все вопросы, они проголосуют, и мы увидим, что будет. До тех пор, пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь на должности генерального прокурора. Мне есть, что делать", – заверила она.

Венедиктова добавила, что сейчас занимается разработкой стратегии развития органов прокуратуры, концептом развития органов правопорядка.

"А такие слухи, мне кажется, что кто-то же их запускает. Я точно знаю, кто", - резюмировала генпрокурор.

Кто такая Ирина Венедиктова

В 2015 году Венедиктова претендовала на должность судьи Верховного суда. Не прошла конкурс, поскольку не набрала минимально необходимые баллы.

На парламентских выборах летом 2019 года она была избрана нардепом от "Слуги народа". В партийном списке занимала третью позицию. Работала советником президента Владимира Зеленского по вопросам правовой политики и правосудия.

В конце года-27 декабря - была назначена исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований. Позже сложила депутатские полномочия. С 13 марта вошла в состав Совета нацбезопасности и обороны.

17 марта парламент голосами 269 депутатов назначил Венедиктову генпрокурором Украины.

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Автор: Юрий Годован