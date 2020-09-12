Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не писала заявление о своей отставке и не собирается этого делать, считая подобный поступок безответственным.
Таким образом она прокомментировала информацию о своей отставке в интервью журналисту Савику Шустерку, пишет "Сегодня".
"Заявления по собственному желанию я не писала. Ни вчера, ни неделю назад, ни месяц, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует. Более того, я его и не собираюсь писать, потому что это безответственно", – подчеркнула она .
Венедиктова добавила, что"пришла не посидеть в креслах, а пришла за сменами, у меня есть шанс, и я его не потеряю".
"Если Верховная Рада примет решение, что генеральному прокурору Венедиктовой пора уже идти, они это сделают в установленном законом порядке: соберут подписи, вызовут меня, я отвечу на все вопросы, они проголосуют, и мы увидим, что будет. До тех пор, пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь на должности генерального прокурора. Мне есть, что делать", – заверила она.
Венедиктова добавила, что сейчас занимается разработкой стратегии развития органов прокуратуры, концептом развития органов правопорядка.
"А такие слухи, мне кажется, что кто-то же их запускает. Я точно знаю, кто", - резюмировала генпрокурор.
Кто такая Ирина Венедиктова
- В 2015 году Венедиктова претендовала на должность судьи Верховного суда. Не прошла конкурс, поскольку не набрала минимально необходимые баллы.
- На парламентских выборах летом 2019 года она была избрана нардепом от "Слуги народа". В партийном списке занимала третью позицию. Работала советником президента Владимира Зеленского по вопросам правовой политики и правосудия.
- В конце года-27 декабря - была назначена исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований. Позже сложила депутатские полномочия. С 13 марта вошла в состав Совета нацбезопасности и обороны.
- 17 марта парламент голосами 269 депутатов назначил Венедиктову генпрокурором Украины.
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