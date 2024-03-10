Лидеры стран провели телефонный разговор.

В ближайшее время в Украину должен прибыть президент Франции Эммануэль Макрон. Его визит анонсировал глава государства Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале президент сообщил, что провел с Макроном длительный и предметный телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на поле боя в Украине, а также результаты Международной конференции в поддержку страны, которая недавно состоялась в Париже.

"Поблагодарил за сильный оборонный пакет от 16 февраля, а также за личное лидерство Президента Франции в создании коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины. Кроме того, обменялись мнениями об ожидаемых результатах нашей будущей встречи в Украине в ближайшее время", - добавил Зеленский.

Что известно о визите Макрона:

Как сообщал УНИАН, в конце января президент Франции заявил, что в феврале приедет в Украину, чтобы завершить работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности.

Впоследствии стало известно, что из соображений безопасности Париж отложил визит своего лидера в Киев. Уже 16 февраля во Францию прибыл Владимир Зеленский. В Париже они подписали с Макроном соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Тот заявил, что Франция "полна решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла войну".

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