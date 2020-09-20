Путин и Лукашенко усилили контакты на фоне протестов / фото REUTERS

Такое мнение высказала в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

Читайте такжеКулеба заявил, что выбор Лукашенко опираться на поддержку РФ представляет угрозу для Украины

Комментируя заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости "укрепить" границу с Украиной, Буймистер отметила:

"Анализировать заявления господина Лукашенко нужно, для нас это яркий показатель, который будет происходить не только с нашими двусторонними отношениями, но и многие месседжи мы от него можем услышать, которые на самом деле являются месседжами Кремля. Нам это грозит тем, что де-факто Кремль уже считает Минск своим очередным субъектом федерации. У нас просто увеличится протяженность границы с Россией".

Дружба Лукашенко и Путина на фоне протестов в Беларуси

  • После начала масштабных протестов в августе Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.
  • 27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
  • 8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией, отметив, что в случае «падения» Беларуси следующей будет Россия.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк