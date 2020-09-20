Президент России Владимир Путин считает Беларусь де-факто новым субъектом Российской Федерации.

Такое мнение высказала в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

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Комментируя заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости "укрепить" границу с Украиной, Буймистер отметила:

"Анализировать заявления господина Лукашенко нужно, для нас это яркий показатель, который будет происходить не только с нашими двусторонними отношениями, но и многие месседжи мы от него можем услышать, которые на самом деле являются месседжами Кремля. Нам это грозит тем, что де-факто Кремль уже считает Минск своим очередным субъектом федерации. У нас просто увеличится протяженность границы с Россией".