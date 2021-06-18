Секретарь СНБО выразил досаду, что мэр Николаева Александр Сенкевич и депутаты Николаевского городского совета не мешают этому.

Намерение российской сети дискаунтеров "Светофор" открыть свой магазин MERE в городе Николаеве является операцией спецслужб Российской Федерации.

Об этом на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО заявил его секретарь Алексей Данилов.

"Мы исследовали этот вопрос. Естественно, это – спецоперация российских спецслужб, которые сейчас имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей так называемую сеть дискаунта для использования во время избирательного процесса для достижения своей политической цели. Эта сеть работать в Украине не будет", - сказал он.

Также Данилов выразил досаду, что мэр Николаева Александр Сенкевич и депутаты Николаевского городского совета не понимают этого и не противятся открытию магазина.

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"Когда они говорят, что у них не хватает полномочий, уважаемые друзья, было бы желание – полномочий на сегодняшний день наша Конституция, наши законы дают всем, начиная от органов местного самоуправления и заканчивая другими институциями. Этими полномочиями надо пользоваться и применять свои полномочия", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 июня стало известно, что до конца месяца планируется возобновление магазина MERE в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Кроме того, в планах сети значится открытие 40 магазинов по всей Украине до конца года.

Мэр Николаева Александр Сенкевич на упреки Данилова отметил, что у городских властей нет законных полномочий препятствовать возобновлению работы магазина.

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Автор: Дмитрий Шварц