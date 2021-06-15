Данилов назвал информацию о планах открыть супермаркет Mere в Николаеве "провокационными вещами".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов исключил возможность открытия в Украине супермаркетов российской сети.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве.

В частности, комментируя информацию о том, что российская сеть дискаунтеров Mere планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, и до конца года открыться в 40 городах Украины, Данилов сказал: "У нас работает Центр противодействия дезинформации, у нас очень много сегодня непроверенной информации, которая является искаженной, и начинается она с определенных ресурсов, затем ее берут другие и начинают распространять. Представляете себе после семи лет войны появление российского дискаунта здесь, как это вообще возможно? Это сугубо провокационные вещи".

"Если, не дай Бог, какая-то городская власть позволит этим хлопам работать - поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно. У них там богатая территория, у них там есть где развиваться - Хабаровск, пусть туда едут и там развивают свои дискаунты", - дал совет российскому бизнесу Данилов.

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Также он подчеркнул, что если городская власть будет делать преференции российскому бизнесу (если речь идет о Николаеве), к мэру и городским депутатам будут быстро приняты меры.

Как известно, недавно ряд СМИ сообщили, что российская сеть дискаунтеров Mere (проект владельцев российской сети "Светофор") до конца июня планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве.

Также в СМИ утверждали, что со следующей недели Mere начнет открывать магазины в других городах Украины. Всего в планах сети - якобы открытие 40 магазинов до конца года.

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Автор: Константин Гончаров