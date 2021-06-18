Алексей Данилов отметил, что они осуществляли администрирование и модерацию вируса и организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры.

Совет нацбезопасности и обороны применил санкции к киберпреступникам и юридическим лицам, причастным к разработке вируса Petya.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО.

"Решения Совбеза были применены санкции в отношении четырех юридических и шести физических, которые аффилированы со спецслужбами Российской Федерации", - отметил Данилов.

По его словам, эти юридические и физические лица непосредственно причастны к разработке компонентов вируса Petya.

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Они также осуществляли его администрирование, модерацию и организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

"Эти киберпреступники внесены в санкционные списки Соединенных Штатов Америки и обвиняются правоохранительными органами США в рамках уголовного процесса по осуществлению кибератак в отношении США", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаки с использованием вируса, который блокирует работу компьютерных систем на операционной системе Windows.

По данным Нацполиции, за двое суток 1508 юридических и физических лиц подали жалобы в киберполиции о блокировке компьютеров вирусом Petya.A, который шифровал данные на компьютере и требовал выкуп.

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Автор: Антонина Доломанжи