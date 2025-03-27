Нардеп уверен, что Россия будет выставлять условия для того, чтобы затягивать войну.

Война не завершится в ближайшее время, а Россия будет продолжать пытаться достичь своих целей - уничтожение Украины. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил народный депутат, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Я точно не верю, что будет прекращение войны. Россия уже выдвинула свои условия. Мы видим, как Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) выступал и министр иностранных дел (Сергей Лавров, - ред.), когда они хотят наши территории, которые даже не оккупировали. Они хотят, чтобы нам не поставляли оружие, чтобы мы прекратили мобилизацию", - рассуждает нардеп.

В то же время он вспомнил и о посягательствах агрессора на Одессу и весь юг.

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"Россия будет выставлять условия для того, чтобы затягивать, набираться сил для того, чтобы дальнейшими шагами снова продолжить боевые действия и достичь хоть каких-то целей, которые они не достигли в течение широкомасштабного вторжения", - считает Роман Костенко.

Впрочем, добавил избранник, в России осознают, что какие бы заявления на геополитическом уровне не делали, они "понимают, что потерпели поражение, и пытаются вырвать для себя максимум, пользуясь тем, что с ними общаются Соединенные Штаты".

Россия не хочет мира: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, на переговорах в Эр-Рияде РФ не захотела говорить о прекращении ударов по гражданским объектам, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, участники переговоров от РФ аргументировали это свое решение американской делегации, что якобы не имеют мандата для обсуждения этого вопроса.

Также Россия не прекращает обстрелов Украины и почти ежедневно бьет в том числе и по энергетической инфраструктуре, хотя и обязывалась этого не делать. В частности 27 марта армия РФ ударила по центру Херсона. Президент Зеленский после того заявил, что из-за обстрелов РФ повреждено энергоснабжение в городе, и это является нарушением договоренностей.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщали, что российское руководство умышленно затягивает переговоры о прекращении войны, чтобы захватить больше украинской территории, поскольку считают, что Вашингтон не будет беспокоиться о том, где пройдет линия разграничения. Также источник рассказали, что РФ будет давить на Украину, требуя полностью вывести свои войска из частично оккупированных областей, в т. ч. из Херсонщины и Запорожья.

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