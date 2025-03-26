Генсек НАТО предупредил, что Россия по-прежнему представляет угрозу странам-членам НАТО.

Нормализации отношений с Россией не будет даже после окончания войны в Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед журналистами в Варшаве, сообщает The Guardian.

"Этого не произойдет. Это займет десятилетие, потому что полностью отсутствует доверие. Даже если война закончится, российская угроза все еще будет существовать", - подчеркнул он.

Говоря о мирных переговорах, Рютте отметил, что рад тому, что президент США Дональд Трамп "вывел из тупика" Украину и Россию.

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"Это будет пошаговый процесс. НАТО получает регулярные обновления. Я знаю, что европейцы максимально вовлечены. Но, в конечном итоге, это делают американцы с украинцами и русскими. Мы всегда четко говорили, что нам нужно привести Украину к прочному, долгосрочному миру. Путин никогда больше не должен пытаться напасть на Украину", - сказал он.

Отдельное внимание генсек НАТО уделил инициативе Парижа и Лондона относительно предоставления гарантий безопасности для Украины. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер усердно работают над объединением европейских стран, чтобы помочь сохранить мир в Украине:

"Самое главное, что эти обсуждения сейчас ведутся, но, очевидно, сначала нужно заключить мирное соглашение, а уже потом поддерживать мир".

Помимо прочего, Рютте отметил, что Россия по-прежнему представляет угрозу странам-членам НАТО.

"С учетом новейших ракетных технологий, поступающих из России, разница между атакой на Варшаву и атакой на Мадрид составляет 10 минут. Так что мы все находимся на восточном фланге. Амстердам, Лондон и даже Вашингтон находятся на восточном фланге", - подчеркнул он.

Угроза для стран-членов НАТО со стороны России

Как писал УНИАН, ранее Марк Рютте предупредил, что Россия почувствует "всю силу и жестокость" Альянса, если РФ решится напасть на одну из стран-членов НАТО.

"Если кто-то ошибется и подумает, что ему может сойти с рук нападение на Польшу или любого другого союзника, он встретится со всей силой и жестокостью Альянса. Наша реакция будет сокрушительной. Это должно быть очень ясно Владимиру Путину и любому другому, кто хочет напасть на нас", - заявил Рютте.

В то же время, в Польше признались, сколько смогут продержаться в войне с Россией, если та нападет. По словам главы Бюро национальной безопасности Дариуша Луковски, страна продержится всего пару недель, после чего у нее закончатся боеприпасы.

Со своей стороны, президент Литвы Гинатас Науседа сообщил, что его страна готовится к вероятному наступлению России до 2030 года. По его словам, в течение следующих 4-5 лет в Литве будут активно создавать подразделения, которые обеспечат всем необходимым для отражения возможной агрессии.

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