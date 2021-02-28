Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш считает, что у Украины есть возможность вернуть контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей в течение ближайшего десятилетия.
Соответствующий прогноз Гармаш дал в эфире телеканала "Украина 24".
"Наша задача – просто создавать условия, когда Россия может захотеть выйти, то есть постоянно целенаправленно ослаблять противника по всем фронтам и использовать те геополитические возможности, которые время от времени возникают и есть сейчас", – отметил член делегации ТКГ.
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Гармаш подчеркнул, что целью России является замороженный конфликт, который невыгоден Украине.
"Мне кажется, нынешняя власть верит в такую возможность, она видит меняющиеся геополитические и экономические условия России, и немножко движется к этому. Не хочу делать прогнозы, но думаю, реальная перспектива – ближайшие 10 лет как минимум у нас есть, чтобы освободить Донбасс", – подытожил член украинской делегации в ТКГ.
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