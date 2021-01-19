Сам Тупицкий заявляет о препятствовании выполнению им своих служебных обязанностей.

Работники Управления государственной охраны Украины 19 января не допустили Председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в помещение Суда и рабочего кабинета.

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Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ. Тупицкий заявляет о препятствовании выполнению им своих служебных обязанностей.

Отстранение Тупицкого: что известно

28 декабря глава КС Тупицкий не явился на вызов в офис генпрокурора, сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого с должности судьи КС сроком на 2 месяца. После этого в КС заявили, что назначат специальное пленарное заседание по поводу отстранения Тупицкого.

30 декабря правовой департамент Секретариата КС обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности Указа президента об отстранении Тупицкого. В свою очередь в офисе президента заявили, что любые "заявления", размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.

5 января 2021 года судьи КСУ провели собрание, по итогам которого сделали заявление, в котором выразили озабоченность ситуацией в связи с изданием президентом указа "об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины".

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Автор: Дмитрий Захаров