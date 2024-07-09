Индийский премьер приехал в РФ впервые с начала полномасштабного вторжения Путина в Украину.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву в тот день, когда российская ракета ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Он назвал этот визит "огромным разочарованием".

Как пишет CNN, Моди встретился с Путиным в его резиденции в Ново-Огарево под Москвой, в то время как российские ракеты обрушились на украинские города.

Издание отметило, что индийский премьер приехал в РФ впервые с начала полномасштабного вторжения Путина в Украину.

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"Это огромное разочарование и разрушительный удар по мирным усилиям – видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает в Москве самого кровавого преступника в мире в такой день", – написал Зеленский в соцсети.

Моди не говорил напрямую об ударах во время встречи с Путиным в Кремле сегодня, хотя и сказал, что решение конфликта будет достигнуто... через мир и диалог.

"Будь то война или террор, любой человек, который верит в человечность, обеспокоен, когда происходят смерти, особенно когда умирают невинные дети", - сказал Моди, сидя рядом с Путиным.

Издание отметило, что это были самые критические на сегодняшний день комментарии в адрес российской войны с уст индийского премьера.

"Я заверяю вас и весь мир, что мы выступаем за мир, и после вчерашнего разговора с моим другом Путиным у меня появилась надежда", - поспешил добавить Моди.

Удар по Охматдету

8 июля масштабная бомбардировка поразила столицу Киев и такие города, как Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.

В Киеве погибли 37 человек. В результате удара по киевской больнице "Охматдет" два человека погибли и не менее 16 получили ранения.

Эта больница является крупнейшим детским медицинским центром Украины, где лечат самых тяжелобольных детей.

К настоящему времени поисково-спасательные операции по поиску людей, которые могли оказаться под обломками больницы, закончилсь.

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