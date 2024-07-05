Глава государства поздравил Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера с убедительной победой на выборах.

Президент Владимир Зеленский надеется на партнерство с новым правительством Великобритании по итогам досрочных парламентских выборов.

Об этом глава государства сообщил в сети X. В частности, Зеленский поздравил Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера с убедительной победой на выборах.

"Украина и Великобритания были и будут оставаться надежными союзниками. Мы продолжим защищать и продвигать общие ценности - жизнь, свободу и международный порядок, основанный на правилах", - отметил Зеленский. Видео дня

Глава государства пожелал новому правительству всяческих успехов как во внутренних делах, так и в укреплении лидерства Британии на мировой арене.

"С нетерпением жду тесной совместной работы над усилением украинско-британского партнерства и восстановлением международного мира и безопасности", - добавил Зеленский.

Кроме того, президент выразил благодарность хорошему другу Риши Сунаку за неизменную поддержку от правительства Великобритании под его руководством.

"Танки Challenger, ракеты Storm Shadow, тренировки наших пилотов на F-16 и первое двустороннее соглашение по безопасности - это лишь некоторые из наших совместных достижений, которые Украина никогда не забудет", - подчеркнул Зеленский.

Выборы в Великобритании

В Великобритании Консервативная партия премьер-министра Риши Сунака проиграла на парламентских выборах. Сунак признал свое поражение.

Лидер лейбористов Кир Стармер уже сегодня после аудиенции у короля станет следующим премьер-министром страны. Комментируя свою победу на выборах, он заявил, что страна проголосовала за изменения и пришло время для его партии их воплотить.

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