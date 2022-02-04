Украина летом прошлого года предоставила документы для вступления в эту организацию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что одна из стран Европейского Союза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об он рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Есть такая институция, которая называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все соответствующие проверки. И там, так же, как в НАТО консенсусом принимаются решения. Так вот, одна из европейских стран нам отказала в участии нашей в этой уважаемой институции", - рассказал Данилов.

Он подчеркнул, что это произошло, несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки.

"Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали... Одна страна из всех, которые входят в этот Альянс, против. Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорят, искренние?",- констатировал секретарь СНБО.

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Кибератаки на сайты госорганов Украины

В ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд украинских правительственных сайтов, в частности, Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. Всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

Служба безопасности Украины расследует причастность российских спецслужб к кибератаке.

В Госспецсвязи заявили, что это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.

Кроме того, 26 января была совершена кибератака на официальный сайт Украины Ukraine.ua.