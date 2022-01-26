По состоянию на 13:00 доступ к сайту восстановлен, но работа по противодействию последствиям кибернападения продолжается.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что на официальный сайт Украины Ukraine.ua осуществлена кибератака.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

"В ночь на 26 января на официальный сайт Украины Ukraine.ua осуществлена кибератака. В результате атаки сайт в течение нескольких часов был недоступен для пользователей", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:00 доступ к сайту восстановлен, но работа по противодействию последствиям кибернападения, как отмечается, продолжается: специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу.

В МИД напомнили, что официальный сайт Украины Ukraine.ua запустили 14 января 2021 года. Его позиционируют как портал для иностранной аудитории о настоящей современной Украине - креативной, динамичной, инновационной, стране многообразия и чарующей природы, стране свободы и достоинства, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего.

"Сегодня сайт Ukraine.ua говорит на семи иностранных языках - английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и иврите. Это помогает представить современную Украину миллиардам людей по всему миру", - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд украинских правительственных сайтов. Всего было атаковано более 70 государственных ресурсов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

Читайте такжеУ Украины появилась официальная страница в Instagram (фото)Служба безопасности Украины расследует причастность российских спецслужб к кибератаке.

В Госспецсвязи заявили, что это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предлагает создать должности офицеров по киберзащите во всех органах госвласти и на всех объектах критической инфраструктуры после недавней кибератаки на правительственные сайты.

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