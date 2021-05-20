Глава государства рассказал, как Украина будет праздновать День независимости, возвращать оккупированный Крым и карать экс-президента.

В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию его работы на посту президента Украины.

Встреча с представителями СМИ прошла в Киеве, на территории авиазавода "Антонов" в Киеве и длилась почти три часа.

Начал президент со "сладкого" - во вступительной речи пообещал построить страну без олигархов – "для 40 миллионов украинцев, а не для сотни из Forbes", – а также бороться, с контрабандистами, пропагандистами, криминальными авторитетами, ворами в законе и прочим деструктивным элементом:

Мы строим страну, в которой будут все равны перед законом

Насчет эпохи бедности был лаконичен - мол, закончится только тогда, когда все будут платить налоги. Но по сравнению с другими европейскими странами Украина неплохо проходит уже второй год пандемии, указал Зеленский. Но по сравнению с какими именно, не уточнил.

Незабываемое празднование Дня независимости

По словам президента, отмечать 30-летие независимости украинцы будут три дня и запомнят это навсегда.

22 августа будут отмечать великих украинцев: это будет ежегодная премия для тех, кто прославляет Украину за пределами страны.

будут отмечать великих украинцев: это будет ежегодная премия для тех, кто прославляет Украину за пределами страны. 23 августа будут подняты огромные флаги по всей Украине и останутся там навсегда. Тогда же пройдет первый саммит по деоккупации полуострова Крым: на "Крымскую платформу" приедут многие представители разных стран, будут подписаны важные документы. Приглашены президенты, премьеры и главы МИД разных стран.

будут подняты огромные флаги по всей Украине и останутся там навсегда. Тогда же пройдет первый саммит по деоккупации полуострова Крым: на "Крымскую платформу" приедут многие представители разных стран, будут подписаны важные документы. Приглашены президенты, премьеры и главы МИД разных стран. 24 августа пройдет военный парад к 30-летию независимости: пройдет на воде в Одессе и на суше в Киеве.

О Нафтогазе, его убыточности и увольнении Коболева

Увольнение Коболева и членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Зеленский объяснил финансовыми провалами.

"Нафтогаз" должен наполнять бюджет согласно обещаний и планов. Они напланировали 11 млрд гривен убытков в этом году для Украины. Как главный акционер "Нафтогаза", правительство решило сменить правление, и я уверен, что таких убытков не будет. Закроются офисы, которые лоббировали тех или других людей или назначения в НАК, там большие деньги, и их платят все граждане Украины.

Прибыль НАК в 2019 году была обеспечена моей личной договоренностью с Владимиром Путиным – когда $3 млрд пришли в наш бюджет

Второй президентский срок

Говоря о вероятности выдвижения на второй президентский срок, Зеленский был лаконичен и сказал, что рано отвечать на такой вопрос.

В начале первой каденции, напомним, он говорил, что намерен занимать кресло только один срок.

Крымская платформа

По словам президента, инициатива в виде "Крымской платформы" станет первой серьезной площадкой в вопросе вовзращения аннексированного Крыма в состав Украины.

Он уточнил, что участие в платформе в августе примут более 30 стран, но их список и представительства президент предпочел не перечислять, а дождаться открытия площадки.

"Это серьезный риск для всех стран, которые приедут, в силу перспектив осложнения отношений с Российской Федерацией, которая воспринимает очень болезненно "Крымскую платформу". Это первая серьезная площадка по деоккупации Крыма. Там будут рассматриваться различные шаги. Мы откроем постоянно действующий офис, где юристы, экономисты и остальные будут заниматься вопросами оккупированного Крыма, давать гуманитарную и юридическую помощь.

Я хочу подписать законы для Крыма, для крымских татар, и успеть их подписать до старта "Крымской платформы". Также есть инициативы, связанные с безопасностью в черноморском регионе"

О Владимире Путине

Крайне уклончиво Зеленский ответил на вопрос польского журналиста, что он думает о Владимире Путине - после личной встречи с ним и всех событий, которые произошли после встречи. Характеристику дать отказался.

"У меня нет времени думать о президенте Путине, я думаю только про встречи в том или ином формате, которые могут привести к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам, которые могут привести к обострению. Если говорить лозунгами, мы будем увеличивать возможность эскалации, и, если так произойдет, я этого себе не прощу. Сначала надо завершить войну, а потом я скажу, что и про кого думаю."

При этом Зеленский уточнил, что переговоры между Офисом президента и российской стороной для организации встречи на нейтральной земле уже начаты.

О войне на Донбассе

Президент много говорил о том, как намерен остановить войну - например, о том, что хочет вынести вопрос урегулирования на Донбассе на всеукраинский референдум.

Но при этом пообещал все устроить без "зрады", так как он "гарант Конституции".

"Строим страну без войны, это тяжелый путь, не очень быстрый, по кирпичику собирая этот мир. И мы понимаем, что мир должен быть крепким, навсегда, и это зависит от крепости нашей армии. Она должна быть сильной – на суше, на воде, в воздухе, в киберпространстве", - говорил Зеленский.

О Виталии Кличко и обысках у окружения мэра

Неожиданно жестко украинский лидер прошелся по столичному градоначальнику. После рутинных комплиментов спортивной карьере Кличко быстро перешел к практической части:

"Насчет обысков – это вопрос к правоохранителям, которые провели то ли 50, то ли 60 обысков у окружения Кличко. Не надо было воровать из бюджета Украины. Я с его окружением не знаком. У него есть вся полнота власти"

Также Зеленский дал понять, что не считает Кличко своим конкурентом на президентских будущих выборах.

Во-первых, еще про второй срок никто не говорил.

Во-вторых, Кличко выбирала не Украина, а Киев.

В-третьих, есть соцопросы, которые все объясняют.

В-четвертых, мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты.

Про увольнение Степанова

По словам президента, проблемы в работе Степанова стали в последнее время настолько серьезными, что больше тянуть с его увольнением было невозможно:

"Я боялся менять главу Минздрава во время эпидемии из-за боязни дестабилизации. Я знаю, из-за чего усложнились отношения Шмыгаля и Степанова, и был полностью на стороне премьера. Принято решение по Степанову было потому, что в таком режиме больше было работать невозможно. Дестабилизация была как внутри Минздрава, так и между другими министерствами, а также был конфликт с главным санитарным врачом Ляшко. Дальше было ждать нельзя"

Несколько раз Зеленский уточнил, что Степанов отказывался сотрудничать с Ляшко, Шмыгалем и другими для выработки комплексного решения проблем.

"Приговор Порошенко"

Наконец прояснился и долгоиграющий вопрос насчет "я ваш приговор" в адрес Петра Порошенко. И противникам, и сторонникам пятого президента Украины можно переставать беспокоиться - по версии Зеленского, приговором для Порошенко он уже стал. А также предсказал, что экс-глава государства будет наказан "кармой".

Я уже стал его приговором, он просто не осознает, что произошло.

Он много чего сделал серьезного, плохого, когда был президентом Украины. Все это дойдет, это карма – кроме правоохранительных органов, это и карма. Мы только поверхностно видим, что и для кого было сделано. Это происходило у них каждый день. Это был ужас. Я не хочу говорить про их операции, шаги, бизнес, специальных блокады разных направлений для зарабатывания денег, про Крым, много всего.

Я считаю, что самое страшное, что он сам не понимает, что для него человек – это ничто, и это ничем исправить нельзя: ни опытом, ни образованием, ничем. Это либо есть, либо нет. Я стал для него приговором, когда пошел в президенты."

Дебилы в команде

Отвечая на вопрос Дмитрия Гордона о "Милованове, который сам признал, что дебил", Николае Тищенко и других политических деятелях, составляющих часть его окружения, Зеленский признал, что ему иногда бывает стыдно действия некоторых людей из его команды, которые влияют на его рейтинг.

"За некоторые шаги некоторых людей, которые рядом со мной есть были, действительно стыдно. Я считаю, что если это небольшие промахи, то надо простить, и они должны исправлять ситуацию и показывать это, потому что всегда людям надо давать второй шанс", - заявил Зеленский.

Милованова президент назвал "крутым специалистом", который "рефлексирует и несдержан", но "очень сильно помогает".

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Перевод: Андрей Софин