По словам президента, нельзя было допустить дестабилизации ситуации в сфере здравоохранения в период противодействия распространению коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения осложнением его отношений с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы в должности.

"Это правда, премьер-министр больше не смог работать с министром здравоохранения, с господином Степановым. Я не вмешивался в эту ситуацию довольно долго. Почему? Потому что я боялся дестабилизации, именно в "ковидное" время менять министра здравоохранения ... Все таки министр здравоохранения берет полную ответственность, и прежде всего, он несет ответственность за борьбу с COVID-19, вакцинацию населения и т.д.", - заявил Зеленский.

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По словам главы государства, он знает "детали осложнения" отношений Шмыгаля и Степанова. "И я в этой ситуации был полностью на стороне премьер-министра Украины", - сказал Зеленский.

Президент также объяснил, почему именно сейчас был заменен глава Министерства здравоохранения.

"Потому что больше было невозможно работать в таком режиме. Это дестабилизировало полностью атмосферу в министерстве, в отношениях министра с министерством и министра в целом с правительством. И в принципе, сложная ситуация между департаментами, работающими в министерстве, и сложная ситуация между министром и главным санитарным врачом. В этой ситуации мы допустить такую дестабилизации просто не могли, и поэтому выбор очевиден - главный санитарный врач, который теперь отвечает за все", - сказал президент.

Смена министра здравоохранения Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, Верховная Рада Украины назначил заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения. Это назначение поддержали 262 народных депутата.

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Автор: Виталий Саенко